Нападавший обсыпал мукой экс-премьера Франции: видео

В Страсбурге неизвестный напал на бывшего премьера Франции Мануэля Вальса, который ведет борьбу за право баллотироваться в президенты.РИА Новости.
При этом нападавший, которого мгновенно скрутила охрана бывшего премьер-министра, кричал: «49.3! Не забудем, не простим!». Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции, которая позволяет премьеру провести законопроект через парламент без голосования. Ей правительство Вальса не раз пользовалось, в частности, для того, чтобы утвердить реформу трудового законодательства в первой половине 2016 года.
Напомним, в начале декабря Манюэль Вальс объявил об уходе в отставку. Покинуть свой пост политик решил для того, чтобы принять участие в праймериз правящей Соцпартии и побороться за пост президента Франции.
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