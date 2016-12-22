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  • 23.12, 04:06
Нападавший обсыпал мукой экс-премьера Франции: видео. Франция, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Нападавший обсыпал мукой экс-премьера Франции: видео

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Нападавший обсыпал мукой <nobr>экс-премьера</nobr> Франции: видео

Нападавший обсыпал мукой экс-премьера Франции: видео

Нападавший обсыпал мукой <nobr>экс-премьера</nobr> Франции: видео

    В Страсбурге неизвестный напал на бывшего премьера Франции Мануэля Вальса, который ведет борьбу за право баллотироваться в президенты.

    Инцидент произошел у входа в ресторан, где Вальс должен был провести встречу со своими сторонниками. Прохожий подбежал к экс-премьеру и обсыпал Вальса и окружавших его людей мукой, передает РИА Новости.

    При этом нападавший, которого мгновенно скрутила охрана бывшего премьер-министра, кричал: «49.3! Не забудем, не простим!». Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции, которая позволяет премьеру провести законопроект через парламент без голосования. Ей правительство Вальса не раз пользовалось, в частности, для того, чтобы утвердить реформу трудового законодательства в первой половине 2016 года.

    Напомним, в начале декабря Манюэль Вальс объявил об уходе в отставку. Покинуть свой пост политик решил для того, чтобы принять участие в праймериз правящей Соцпартии и побороться за пост президента Франции.

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