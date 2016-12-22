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  • 23.12, 04:09

Премьер Сербии: Москва подарит Белграду истребители и танки

22 комментария

Премьер Сербии: Москва подарит Белграду истребители и танки

Премьер Сербии: Москва подарит Белграду истребители и танки

Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.

По словам премьер-министра Сербии, договор о передаче вооружения должен быть подписан в ближайшее время. Пока же стороны обсуждают варианты передачи военной техники. Так, по словам Вучича, машины либо сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию, либо будут переданы Сербии уже после обновления.

Кроме того, Вучич сообщил, что «Сербия получила в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм».

Александр Вучич, премьер-министр Сербии: «Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм».

Вучич также подчеркнул, что Россия и Сербия являются стратегическими партнерами. Поэтому сербская сторона и обратилась к Москве с просьбой о предоставлении военной техники для укрепления своих позиции в регионе, передает РИА Новости.

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