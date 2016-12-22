Премьер Сербии: Москва подарит Белграду истребители и танки

Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, Россия в рамках
военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.
Кроме того, Вучич сообщил, что «Сербия получила в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм».
Александр Вучич, премьер-министр Сербии: «Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм».
Вучич также подчеркнул, что Россия и Сербия являются стратегическими партнерами. Поэтому сербская сторона и обратилась к Москве с просьбой о предоставлении военной техники для укрепления своих позиции в регионе, передает РИА Новости.
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