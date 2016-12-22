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  • 23.12, 04:07

Мару Багдасарян предлагают лишить прав из-за болезни

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Мару Багдасарян предлагают лишить прав из-за болезни

Мару Багдасарян предлагают лишить прав <nobr>из-за</nobr> болезни

Суд в Москве просит лишить водительских прав участницу «гонок на Гелендвагене» Мару Багдасарян по состоянию здоровья. У скандальной стритрейсерши обнаружилась болезнь, из-за которой ей запрещено управлять автомобилем.

Как сообщили в Савеловском суде Москвы, к материалам дела прилагается медицинская справка, согласно которой у Мары Багдасарян имеется диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами. Какое именно заболевание нашли у стритрейсерши, пока не уточняется.

Константин Тимошенко, пресс-секретарь Савеловского суда Москвы: «В связи с этим обстоятельством мировым судьей принято решение о направлении в адрес Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы представления о рассмотрении вопроса прекращения права Багдасарян на управление транспортными средствами».

Сегодня мировой суд рассмотрел в отношении Мары Багдасарян еще четыре административных материала и назначил штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. На судебные заседания обвиняемая не явилась, сообщает «Интерфакс».

Всего за 12 дней судебных заседаний суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях. Багдасарян уже отбыла 24 дня административного ареста, также ей назначили 595 часов обязательных работ — она должна работать дворником в районе Сокол, — и выписали штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей.

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