Мару Багдасарян предлагают лишить прав из-за болезни

Суд в Москве просит лишить водительских прав участницу «гонок на Гелендвагене» Мару Багдасарян по состоянию здоровья. У скандальной стритрейсерши обнаружилась болезнь,
из-за которой ей запрещено управлять автомобилем.
Константин Тимошенко, пресс-секретарь Савеловского суда Москвы: «В связи с этим обстоятельством мировым судьей принято решение о направлении в адрес Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы представления о рассмотрении вопроса прекращения права Багдасарян на управление транспортными средствами».
Сегодня мировой суд рассмотрел в отношении Мары Багдасарян еще четыре административных материала и назначил штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. На судебные заседания обвиняемая не явилась, сообщает «Интерфакс».
она должна работать дворником в районе Сокол, — и выписали штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей.
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