Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте

В Красноярске нашли настоящий концлагерь для собак и кошек.
Однако выяснилось, что на деле животных в гостинице морили голодом. Погибших собак и кошек сжигали. Так, хозяин дома обнаружили в печке тела нескольких животных, а также одного полуживого пса.
Как сообщают местные СМИ, волонтеры уже выяснили, куда переехал организатор гостиницы для животных, и навестили его. На передержке у него содержались 20 бездомных животных. Как рассказали активисты, питомцы выглядели очень истощенными. При этом сам мужчина свою вину отрицал. Волонтеры уже обратились в полицию.
Фото: itwillnotalways /vk.com
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