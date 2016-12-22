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  • 23.12, 04:07
Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте. Красноярск, жестокость, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте

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Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте

Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте

Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте
  • Фото: itwillnotalways /vk.com

    • В Красноярске нашли настоящий концлагерь для собак и кошек.

    Молодой человек, приехавший в Красноярск из Зеленогорска, организовал в съемном доме гостиницу для животных. Он обещал, что собакам и кошкам предоставят максимально комфортные условия — «постельки» для каждого постояльца и индивидуальное питание, а также регулярные прогулки и медицинский уход.

    Однако выяснилось, что на деле животных в гостинице морили голодом. Погибших собак и кошек сжигали. Так, хозяин дома обнаружили в печке тела нескольких животных, а также одного полуживого пса.

    Как сообщают местные СМИ, волонтеры уже выяснили, куда переехал организатор гостиницы для животных, и навестили его. На передержке у него содержались 20 бездомных животных. Как рассказали активисты, питомцы выглядели очень истощенными. При этом сам мужчина свою вину отрицал. Волонтеры уже обратились в полицию.

    Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте. Красноярск, жестокость, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Житель Красноярска пытал и сжигал животных в своем зооприюте. Красноярск, жестокость, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Фото: itwillnotalways /vk.com

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