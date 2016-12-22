Петербургские часовщики отремонтировали куранты Нахимовского училища

Спустя десятилетия башенные часы Нахимовского училища в Петербурге вновь пойдут.

Сегодня специалисты в присутствии журналистов осуществили пробный запуск механизма. Правда, большая стрелка двигалась всего несколько минут, а потом остановилась до 14 января. В этот день в торжественной обстановке механизм запустят уже окончательно. На восстановление часов понадобилось два месяца и деньги спонсоров.Куранты Нахимовского училища — это последняя работа известной петербургской фирмы «Фридрих Винтер». Часы были установлены век назад и долгое время шли без сбоев. Однако последние 40 лет не работали.