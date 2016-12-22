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  • 23.12, 04:06
Петербургские часовщики отремонтировали куранты Нахимовского училища. Санкт-Петербург, реконструкция и реставрация, часы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские часовщики отремонтировали куранты Нахимовского училища

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Петербургские часовщики отремонтировали куранты Нахимовского училища

Петербургские часовщики отремонтировали куранты Нахимовского училища

Петербургские часовщики отремонтировали куранты Нахимовского училища

    Спустя десятилетия башенные часы Нахимовского училища в Петербурге вновь пойдут.

    Сегодня специалисты в присутствии журналистов осуществили пробный запуск механизма. Правда, большая стрелка двигалась всего несколько минут, а потом остановилась до 14 января. В этот день в торжественной обстановке механизм запустят уже окончательно. На восстановление часов понадобилось два месяца и деньги спонсоров.

    Куранты Нахимовского училища — это последняя работа известной петербургской фирмы «Фридрих Винтер». Часы были установлены век назад и долгое время шли без сбоев. Однако последние 40 лет не работали.

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