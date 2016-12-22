Захарова объяснила исключение Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исключение Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. По мнению Захаровой, как делегат в ПАСЕ Савченко нужна была Киеву, только пока находилась в тюрьме.Facebook.
Мария Захарова: «Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили».
При этом, отметила Захарова, в самой ассамблее никак не отреагировали на исключение Савченко.
Мария Захарова: «А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?».
Ранее 273 депутата Верховной рады Украины поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ. Инициировавший процедуру глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Савченко необходимо исключить в связи с изменением обстоятельств, при которых депутат была введена в состав делегации.
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