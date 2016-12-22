Отметили начало каникул: в Швеции подрались 150 школьников

В схватке участвовали ученики школы имени Кнута Хана, а также учащиеся из соседней школы. ЧП произошло в городе Роннебю в последний день осеннего семестра перед рождественскими каникулами.
На место происшествия прибыло несколько патрулей полиции и машина «скорой помощи». Директор учебного заведения в интервью шведскому телеканалу СВТ признался, что шокирован случившимся.
Ронни Маттсон, директор школы: «Я никогда не видел чего-нибудь подобного в школе. Могу только сравнить это с дракой футбольных хулиганов, свидетелем которой я стал 20 лет назад».
Всех школьников отправили домой, школу закрыли. Но администрация опасается, что разборки между зачинщиками драки продолжатся вечером на улице. Сейчас в центре городка Роннебю дежурят наряды полиции.
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