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  • 23.12, 04:07

Отметили начало каникул: в Швеции подрались 150 школьников

2 комментария

Отметили начало каникул: в Швеции подрались 150 школьников

Отметили начало каникул: в Швеции подрались 150 школьников

В схватке участвовали ученики школы имени Кнута Хана, а также учащиеся из соседней школы. ЧП произошло в городе Роннебю в последний день осеннего семестра перед рождественскими каникулами.

Масштабная драка завязалась после торжественной церемонии окончания занятий. Схватка продолжалась около получаса. В ней участвовали от 100 до 150 человек.

На место происшествия прибыло несколько патрулей полиции и машина «скорой помощи». Директор учебного заведения в интервью шведскому телеканалу СВТ признался, что шокирован случившимся.

Ронни Маттсон, директор школы: «Я никогда не видел чего-нибудь подобного в школе. Могу только сравнить это с дракой футбольных хулиганов, свидетелем которой я стал 20 лет назад».

Всех школьников отправили домой, школу закрыли. Но администрация опасается, что разборки между зачинщиками драки продолжатся вечером на улице. Сейчас в центре городка Роннебю дежурят наряды полиции.

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