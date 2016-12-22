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  • 23.12, 04:06
Заезд пьяного лихача по аэропорту Казани попал на видео. ДТП, Казань, аэропорты, пьяные, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Заезд пьяного лихача по аэропорту Казани попал на видео

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Заезд пьяного лихача по аэропорту Казани попал на видео

Заезд пьяного лихача по аэропорту Казани попал на видео

Заезд пьяного лихача по аэропорту Казани попал на видео

    Появилось видео ЧП в Казани, где нетрезвый водитель устроил заехал на территорию терминала аэропорта.

    Накануне вечером нетрезвый водитель, уходя от погони полицейских, заехал на территорию аэропорта. Как рассказали очевидцы, автомобиль снес забор, и, преодолев стеклянные двери, оказался в здании терминала 1А.

    В результате заезда в терминале были разбиты витражи и мебель, повреждена система отопления. Ущерб от действий водителя составил 6 миллионов рублей.

    40-летний лихач был задержан после заезда, его автомобиль ВАЗ-2115 поместили на штрафстоянку. Правоохранители намерены добиться ареста нарушителя.

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