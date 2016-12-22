Заезд пьяного лихача по аэропорту Казани попал на видео

Появилось видео ЧП в Казани, где нетрезвый водитель устроил заехал на территорию терминала аэропорта.заехал на территорию аэропорта. Как рассказали очевидцы, автомобиль снес забор, и, преодолев стеклянные двери, оказался в здании терминала 1А.
В результате заезда в терминале были разбиты витражи и мебель, повреждена система отопления. Ущерб от действий водителя составил 6 миллионов рублей.
40-летний лихач был задержан после заезда, его автомобиль ВАЗ-2115 поместили на штрафстоянку. Правоохранители намерены добиться ареста нарушителя.
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