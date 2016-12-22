Минск выразил протест Москве из-за высказываний российского ученого

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало
советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева, чтобы выразить протест по поводу высказываний директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова в адрес республики.
В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с этими высказываниями и «дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», сообщается на сайте белорусского ведомства.
В ведомстве также заявили, что заявления ученого «абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество братских государств».
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