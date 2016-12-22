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  • 23.12, 04:06

Минск выразил протест Москве из-за высказываний российского ученого

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Минск выразил протест Москве из-за высказываний российского ученого

Минск выразил протест Москве <nobr>из-за</nobr> высказываний российского ученого

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева, чтобы выразить протест по поводу высказываний директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова в адрес республики.

Накануне белорусские СМИ распространили высказывания Решетникова, в которых он, в частности, заявляет, что белорусский язык был создан в 1926 году постановлением оргбюро ЦК ВКП(б), а существование независимой Белоруссии «уродует историю».

В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с этими высказываниями и «дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», сообщается на сайте белорусского ведомства.

В ведомстве также заявили, что заявления ученого «абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество братских государств».

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