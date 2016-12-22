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  • 23.12, 04:08
Питерские конструкторы испытывают в бассейне модель суперледокола «Лидер». Арктика, Санкт-Петербург, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерские конструкторы испытывают в бассейне модель суперледокола «Лидер»

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Питерские конструкторы испытывают в бассейне модель суперледокола «Лидер»

Питерские конструкторы испытывают в бассейне модель суперледокола «Лидер»

Питерские конструкторы испытывают в бассейне модель суперледокола «Лидер»

    В Петербурге началась разработка судна нового типа, которое будет способно преодолевать лед толщиной до четырех метров и работать в труднодоступных районах Арктики.

    В Крыловском научном центре проводят техническое проектирование и испытания модели судна, которое специалисты уверенно называют суперледоколом. «Лидер» проекта №10510 будет способен бесперебойно работать в самых сложных восточных участках Арктики.

    Колоссальная мощность нового ледокола составит 120 мегаватт. Это позволит крушить лед толщиной до 4 метров и как по расписанию проводить суда в высоких широтах Арктики.

    Именно испытания в ледовом бассейне станут основой для технического проекта. Конструкторы говорят, что никакие формулы и расчеты не дают таких достоверных данных. Установленное на борту оборудование измеряет силу сопротивления льда. Здесь же специалисты наблюдают под водой за работой винтов и оценивают плавучесть судна во время штормов.

    Как отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина, ледокол «Лидер» будет уникальным. Раньше в России такие атомные суда не делали четырехвинтовыми и мощность еще никогда не закладывали в 120 мегаватт. Эти характеристики, включая ширину ледокола в почти 50 метров, должны обеспечить беспрепятственный и безопасный проход гигантских газовозов по просторам Арктики.

    Валерий Беляшов    , главный конструктор Крыловского государственного научного центра: «Одна из основных задач — добиться того, чтобы этот ледокол в двухметровом льду шел с экономичной скоростью и проводил крупномасштабные газовозы».

    Несмотря на то, что ледокол, прежде всего, предназначен для работы во льдах, не готовить его для открытой воды тоже не могут. Разработчики рассчитывают управляемость и маневренность, пытаются минимизировать предполагаемую качку и так называемую заливаемость. Но главная задача, конечно, — обеспечение прочности и проходимости. Для полного соответствия обстановки в бассейне даже лед сертифицируют.

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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