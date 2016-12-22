Питерские конструкторы испытывают в бассейне модель суперледокола «Лидер»

В Петербурге началась разработка судна нового типа, которое будет способно преодолевать лед толщиной до четырех метров и работать в труднодоступных районах Арктики.

В Крыловском научном центре проводят техническое проектирование и испытания модели судна, которое специалисты уверенно называют суперледоколом. «Лидер» проекта №10510 будет способен бесперебойно работать в самых сложных восточных участках Арктики.Колоссальная мощность нового ледокола составит 120 мегаватт. Это позволит крушить лед толщиной до 4 метров и как по расписанию проводить суда в высоких широтах Арктики.Именно испытания в ледовом бассейне станут основой для технического проекта. Конструкторы говорят, что никакие формулы и расчеты не дают таких достоверных данных. Установленное на борту оборудование измеряет силу сопротивления льда. Здесь же специалисты наблюдают под водой за работой винтов и оценивают плавучесть судна во время штормов.Как отмечает, ледокол «Лидер» будет уникальным. Раньше в России такие атомные суда не делали четырехвинтовыми и мощность еще никогда не закладывали в 120 мегаватт. Эти характеристики, включая ширину ледокола в почти 50 метров, должны обеспечить беспрепятственный и безопасный проход гигантских газовозов по просторам Арктики., главный конструктор Крыловского государственного научного центра: «Одна из основных задач — добиться того, чтобы этот ледокол в двухметровом льду шел с экономичной скоростью и проводил крупномасштабные газовозы».Несмотря на то, что ледокол, прежде всего, предназначен для работы во льдах, не готовить его для открытой воды тоже не могут. Разработчики рассчитывают управляемость и маневренность, пытаются минимизировать предполагаемую качку и так называемую заливаемость. Но главная задача, конечно, — обеспечение прочности и проходимости. Для полного соответствия обстановки в бассейне даже лед сертифицируют.Подробнее — в репортаже НТВ.