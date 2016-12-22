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  • 23.12, 04:09
В Японии из-за пожара в китайском ресторане сгорели 140 домов. Япония, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Японии из-за пожара в китайском ресторане сгорели 140 домов

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В Японии <nobr>из-за</nobr> пожара в китайском ресторане сгорели 140 домов

В Японии из-за пожара в китайском ресторане сгорели 140 домов

В Японии <nobr>из-за</nobr> пожара в китайском ресторане сгорели 140 домов
  • Фото: @InfosFrancaises /twitter.com

    • Японские пожарные 10 часов боролись с пожаром в городе Итоигава на западе острова Хонсю.

    Пожар вспыхнул около 10.30 по местному времени (04.30 мск) в здании китайского ресторана в центре города, после чего огонь быстро перекинулся на соседние постройки, сообщает телеканал NHK. Работу пожарных усложняли сильные порывы ветра, их скорость в это время достигала 24,2 метра в секунду. Из-за этого местами огонь поднимался на высоту до 300 метров.

    По данным телеканала, в результате пожара пострадали двое жителей города, о жертвах не сообщается. Известно, что за время, пока бушевал огонь, сгорели 140 домов.

    Телеканал также отмечает, что этот пожар стал крупнейшим за последние 20 лет, причиной которого не были землетрясение или цунами.


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