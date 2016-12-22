#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 01:58
В Подмосковье задержаны семеро экстремистов ячейки «Таблиги Джамаат». Московская область, ФСБ, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье задержаны семеро экстремистов ячейки «Таблиги Джамаат»

2 комментария

В Подмосковье задержаны семеро экстремистов ячейки «Таблиги Джамаат»

В Подмосковье задержаны семеро экстремистов ячейки «Таблиги Джамаат»

    В УФСБ по Москве сообщили о задержании членов экстремистской структуры «Таблиги Джамаат», которыми руководили иностранные эмиссары. Завербованные участники движения направлялись на спецподготовку в лагеря Афганистана и Пакистана.

    ФСБ России совместно с МВД и при силовой поддержке «Росгвардии» задержали в столичном регионе семерых участников религиозной ячейки, в том числе ее руководителей. В спецслужбе отмечается, что подмосковная структура «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России) была глубоко законспирирована.

    Экстремисты работали с мусульманами, призывали к созданию на территории РФ исламского государства «Халифат». Как стало известно РИА Новости, задержанными оказались шестеро граждан Киргизии и один россиянин.

    УФСБ РФ по Москве и Московской области: «Членами ячейки „Таблиги Джамаат“ использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам. Задержанные члены организации призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность. При этом проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства „Халифат“».

    В ходе проведенных обысков изъята экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе, сообщает «Интерфакс».

    Спецслужба отмечает, что вновь завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную подготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru