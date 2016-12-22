В Подмосковье задержаны семеро экстремистов ячейки «Таблиги Джамаат»

В УФСБ по Москве сообщили о задержании членов экстремистской структуры «Таблиги Джамаат», которыми руководили иностранные эмиссары. Завербованные участники движения направлялись на спецподготовку в лагеря Афганистана и Пакистана.
Экстремисты работали с мусульманами, призывали к созданию на территории РФ исламского государства «Халифат». Как стало известно РИА Новости, задержанными оказались шестеро граждан Киргизии и один россиянин.
УФСБ РФ по Москве и Московской области: «Членами ячейки „Таблиги Джамаат“ использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам. Задержанные члены организации призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность. При этом проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства „Халифат“».
В ходе проведенных обысков изъята экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе, сообщает «Интерфакс».
Спецслужба отмечает, что вновь завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную подготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана.
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