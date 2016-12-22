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  • 23.12, 02:04
В Испании разыграют самый большой в мире джекпот. Испания, Новый год, лотереи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Испании разыграют самый большой в мире джекпот

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В Испании разыграют самый большой в мире джекпот

В Испании разыграют самый большой в мире джекпот

    Общий призовой фонд испанской лотереи — 2 миллиарда 300 тысяч евро.

    Жеребьевка проходит в Королевском театре в Мадриде. Особо нетерпеливые испанцы дежурят у здания с самого утра.

    Розыгрыш называется «Эль Гордо», в переводе с испанского «Толстяк». Это самая популярная в стране лотерея. Один билет стоит 20 евро, а максимальный выигрыш составит 400 тысяч. Шансы взять главный приз очень и очень малы, всего лишь одна тысячная процента.

    А в нашей стране самый большой денежный розыгрыш состоится 31 декабря. В 20:00 в эфире НТВ стартует «Новогодний миллиард». Призовой фонд — два миллиарда. Не пропустите!

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