В Испании разыграют самый большой в мире джекпот

Общий призовой фонд испанской лотереи — 2 миллиарда 300 тысяч евро.
Розыгрыш называется «Эль Гордо», в переводе с испанского «Толстяк». Это самая популярная в стране лотерея. Один билет стоит 20 евро, а максимальный выигрыш составит 400 тысяч. Шансы взять главный приз очень и очень малы, всего лишь одна тысячная процента.
А в нашей стране самый большой денежный розыгрыш состоится 31 декабря. В 20:00 в эфире НТВ стартует «Новогодний миллиард». Призовой фонд — два миллиарда. Не пропустите!
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