#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 02:04
Сборной России по биатлону грозит дисквалификация из-за допинг-скандала. биатлон, допинг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сборной России по биатлону грозит дисквалификация из-за допинг-скандала

2 комментария

Сборной России по биатлону грозит дисквалификация из-за допинг-скандала

Сборной России по биатлону грозит дисквалификация <nobr>из-за</nobr> <nobr>допинг-скандала</nobr>

    Сегодня в Мюнхене проходит заседание исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). На этой встрече группа экспертов, которая изучала факты нарушения допинговых правил российскими спортсменами, предложит свои дисциплинарные меры в адрес РФ.

    Заседание исполкома IBU уже началось. Решение ожидается в ближайшее время. В основе всей этой ситуации лежат обвинения в адрес России в том, что якобы в стране имело место попустительство системе допинга.

    Проблема в том, что к голосам национальных федераций, например, малозначимой в биатлоне Великобритании или продвинутых федераций Чехии и Норвегии, присоединяются и отдельные спортсмены, пока не обладающие всей полнотой знаний, но уже готовые принять самые радикальные меры.

    Прислушавшись к потоку обвинений, Российский союз биатлонистов (РСБ) перед заседанием исполкома IBU выступил с заявлением.

    Российский союз биатлонистов: «В связи с атмосферой, сложившейся в медиа-пространстве, после появления в СМИ информации о 31 российском биатлонисте, подозреваемом в использовании запрещенных медицинских средств. СБР не известны имена спортсменов из списка, который IBU будет обсуждать. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету, когда-либо участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР».

    В РСБ допускают, что большинство из списка — люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (или уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру.

    Есть несколько вариантов решений по итогам сегодняшнего исполкома. Приемлемый — это дисквалификация отдельных спортсменов, чья вина доказана. Неприемлемый -дисквалификация всей биатлонной сборной России, включая лидера команды олимпийского чемпион Антона Шипулина, передает обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru