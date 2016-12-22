Сборной России по биатлону грозит дисквалификация из-за допинг-скандала

Сегодня в Мюнхене проходит заседание исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). На этой встрече группа экспертов, которая изучала факты нарушения допинговых правил российскими спортсменами, предложит свои дисциплинарные меры в адрес РФ.
Проблема в том, что к голосам национальных федераций, например, малозначимой в биатлоне Великобритании или продвинутых федераций Чехии и Норвегии, присоединяются и отдельные спортсмены, пока не обладающие всей полнотой знаний, но уже готовые принять самые радикальные меры.
Прислушавшись к потоку обвинений, Российский союз биатлонистов (РСБ) перед заседанием исполкома IBU выступил с заявлением.
Российский союз биатлонистов: «В связи с атмосферой, сложившейся в медиа-пространстве, после появления в СМИ информации о 31 российском биатлонисте, подозреваемом в использовании запрещенных медицинских средств. СБР не известны имена спортсменов из списка, который IBU будет обсуждать. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету, когда-либо участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР».
В РСБ допускают, что большинство из списка — люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (или уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру.
Есть несколько вариантов решений по итогам сегодняшнего исполкома. Приемлемый — это дисквалификация отдельных спортсменов, чья вина доказана. Неприемлемый -дисквалификация всей биатлонной сборной России, включая лидера команды олимпийского чемпион Антона Шипулина, передает обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.
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