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  • 23.12, 02:00
Отпечатки пальцев берлинского террориста нашли на двери грузовика. Берлин, расследование, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Отпечатки пальцев берлинского террориста нашли на двери грузовика

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Отпечатки пальцев берлинского террориста нашли на двери грузовика

Отпечатки пальцев берлинского террориста нашли на двери грузовика

    Следователи в Германии получили новые доказательства против берлинского террориста Аниса Амри.

    На двери грузовика, который протаранил толпу на рождественской ярмарке, обнаружили его отпечатки пальцев, об этом сообщает телеканал ARD. И сегодня же стало известно, что тунисец до теракта в Берлине высказывал желание стать смертником. Как пишет Spiegel, правоохранительные органы знали это, но сведения были настолько запутанными, что полицейские не нашли достаточного основания для ареста.

    За информацию о подозреваемом прокуратура Германии предлагает вознаграждение в 100 тысяч евро. А в Тунисе по запросу немецких властей допросили родственников Амри.

    Абделькадер Амри, брат Аниса Амри: «Я шокирован также, как и любой гражданин Туниса. Я узнал, что это был мой брат Анис, только когда полиция пришла к нам в дом, чтобы допросить мою маму».

    Валид Амри, брат Аниса Амри: «Если он сейчас меня видит, пусть знает, что я виню его в том, что он сделал».

    Между тем сегодня в Берлине возобновила работу ярмарка, где в понедельник произошел теракт. На площади и соседних улицах сняли оцепление. О трагедии напоминают только цветы и свечи, которые в память о погибших продолжают нести жители столицы.

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