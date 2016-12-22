Отпечатки пальцев берлинского террориста нашли на двери грузовика

Следователи в Германии получили новые доказательства против берлинского террориста Аниса Амри.ARD. И сегодня же стало известно, что тунисец до теракта в Берлине высказывал желание стать смертником. Как пишет Spiegel, правоохранительные органы знали это, но сведения были настолько запутанными, что полицейские не нашли достаточного основания для ареста.
За информацию о подозреваемом прокуратура Германии предлагает вознаграждение в 100 тысяч евро. А в Тунисе по запросу немецких властей допросили родственников Амри.
Абделькадер Амри, брат Аниса Амри: «Я шокирован также, как и любой гражданин Туниса. Я узнал, что это был мой брат Анис, только когда полиция пришла к нам в дом, чтобы допросить мою маму».
Валид Амри, брат Аниса Амри: «Если он сейчас меня видит, пусть знает, что я виню его в том, что он сделал».
возобновила работу ярмарка, где в понедельник произошел теракт. На площади и соседних улицах сняли оцепление. О трагедии напоминают только цветы и свечи, которые в память о погибших продолжают нести жители столицы.
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