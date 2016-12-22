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  • 23.12, 01:59

«Слава богу, что не обе»: Инна Чурикова сломала руку

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«Слава богу, что не обе»: Инна Чурикова сломала руку

«Слава богу, что не обе»: Инна Чурикова сломала руку

В Ленкоме рассказали, что отменили спектакль «Аквитанская львица», в котором Инна Чурикова играет роль Алиеноры Аквитанской.

Директор «Ленкома» Марка Варшавер выразил сочувствие актрисе и отметил, что в этот раз актриса хотя бы сломала одну, «а не обе руки, как в прошлый раз».

Марк Варшавер, директор «Ленкома»: «Инна Михайловна Чурикова сломала руку, и заявленный на сегодня спектакль с участием актрисы „Акватианская львица“ меняется на „Юнону и Авось“. Плохо, что она сломала руку, но слава богу, что не обе, как в прошлый раз».

По словам Варшавера, актрисе оказана вся необходимая медицинская помощь. На больничном она пробудет как минимум до начала будущей недели, а в понедельник врачи будут решать, сможет ли она выйти на сцену «Ленкома» 28 декабря, чтобы играть в «Аквитанской львице», передает ТАСС.

На сайте театра сообщается, что зрители, купившие билеты на сегодняшний спектакль с Чуриковой, смогут посмотреть «Юнону и Авось» без переоформления билетов. Либо нужно написать администрации о своем отказе.

Несколько лет назад Инна Чурикова уже получала похожие травмы. В 2012-м актриса неудачно упала, выходя из театра «Ленком». Тогда она сломала обе руки. В 2011-м Чурикова также перенесла травму — сломала руку и ногу.

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