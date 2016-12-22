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  • 23.12, 01:58
Блокадница из Мурманска сама извинилась перед ленинградцами за появление доски Маннергейму. блокада Ленинграда, история, памятники, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Блокадница из Мурманска сама извинилась перед ленинградцами за появление доски Маннергейму

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Блокадница из Мурманска сама извинилась перед ленинградцами за появление доски Маннергейму

Блокадница из Мурманска сама извинилась перед ленинградцами за появление доски Маннергейму

    Администрация губернатора Петербурга признала, что установка памятного знака финскому фельдмаршалу была непродуманным решением, однако просить прощения не стала.

    Смольный признал справедливым общественное возмущение появлением в Петербурге памятной доски Карлу Маннергейму. Сегодня блокадница Флора Геращенко получила ответ из администрации губернатора.

    В открытом письме она требовала от Георгия Полтавченко публичных извинений, так как посчитала личным оскорблением установку мемориала финскому фельдмаршалу в городе, помнящем блокаду.

    Как следует из официального ответа, руководство города признает неоднозначность личности Маннергейма. Но поскольку извинения в тексте письма блокадница не нашла, она решила взять эту миссию на себя.

    Флора Геращенко, житель блокадного Ленинграда: «Я приношу публичные извинения всем погибшим и защитникам города Ленинграда, всем оставшихся в живых ленинградцам, блокадникам, их детям и внукам за то, что был незаконно установлен и торжественно открыт памятный знак человеку, который действительно виновен в гибели сотен тысяч ленинградцев».

    Также в документе петербургские чиновники отметили, что инициатором установки памятного знака выступили федеральные, а не городские власти. А здание военной академии на Захарьевской улице, где и разместили мемориал, находится в управлении Министерства обороны.

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