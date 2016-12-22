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  • 23.12, 01:59
Суд: студентка Варвара Караулова хотела стать смертницей. Исламское государство, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд: студентка Варвара Караулова хотела стать смертницей

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Суд: студентка Варвара Караулова хотела стать смертницей

Суд: студентка Варвара Караулова хотела стать смертницей

    В Московском окружном военном суде начали оглашать приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой, впоследствии взявшей имя Варвары Карауловой.

    Александру Иванову (Варвару Караулову) признали виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Зачитывая приговор, судья Александр Абабков подчеркнул, что Караулова являлась сторонницей организации «Исламское государство», совершила попытку участия в запрещенной организации, оправдывала действия террористов.

    Как следует из обвинительного заключения, бывшая студентка МГУ присоединилась к группировке «Бадр», чтобы стать снайпером или смертницей, сообщает ТАСС. Сама девушка говорила ранее, что действовала не по политическим мотивам, а из желания выйти замуж.

    Ранее прокурор Михаил Резниченко просил признать Варвару Караулову виновной и приговорить ее к пяти годам лишения свободы.

    Накануне Варвара Караулова выступила в суде с последним словом. Не сдерживая слез, девушка объяснила свой побег запоздалым «подростковым бунтом» и «больной любовью» к одному из террористов. Заявила, что экстремисты извратили ислам, раскаивалась, мечтала искупить вину и просила прощения у родителей.

    Студентка Александра Иванова пропала в Москве 27 мая 2015 года. Вместе с другими россиянами девушка пыталась перейти турецко-сирийскую границу и, предположительно, планировала присоединиться к террористической организации «Исламское государство». Ее задержали и предъявили обвинение в попытке примкнуть к террористам.

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