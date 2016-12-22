Суд: студентка Варвара Караулова хотела стать смертницей

В Московском окружном военном суде начали оглашать приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой, впоследствии взявшей имя Варвары Карауловой.
Зачитывая приговор, судья Александр Абабков подчеркнул, что Караулова являлась сторонницей организации «Исламское государство», совершила попытку участия в запрещенной организации, оправдывала действия террористов.
Как следует из обвинительного заключения, бывшая студентка МГУ присоединилась к группировке «Бадр», чтобы стать снайпером или смертницей, сообщает ТАСС. Сама девушка говорила ранее, что действовала не по политическим мотивам, а из желания выйти замуж.
Ранее прокурор Михаил Резниченко просил признать Варвару Караулову виновной и приговорить ее к пяти годам лишения свободы.
Накануне Варвара Караулова выступила в суде с последним словом. Не сдерживая слез, девушка объяснила свой побег запоздалым «подростковым бунтом» и «больной любовью» к одному из террористов. Заявила, что экстремисты извратили ислам, раскаивалась, мечтала искупить вину и просила прощения у родителей.
Студентка Александра Иванова пропала в Москве 27 мая 2015 года. Вместе с другими россиянами девушка пыталась перейти турецко-сирийскую границу и, предположительно, планировала присоединиться к террористической организации «Исламское государство». Ее задержали и предъявили обвинение в попытке примкнуть к террористам.
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