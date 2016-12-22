Гомеопаты проиграли суд научному журналу

«Национальный совет по гомеопатии» проиграл суд против журнала «Вокруг света». Об этом сообщил главный редактор журнала Сергей Апресов.
А гомеопаты проиграли судОпубликовано Sergey Apresov 21 декабря 2016 г.
Противостояние гомеопатов с «Вокруг света» имело большой резонанс в Интернете и началось после того, как журнал в одной из статей развенчал миф об эффективности гомеопатического «лечения» серьезных заболеваний. Поклонники гомеопатии потребовали опровержения, а «Национальный совет по гомеопатии» подал на издание в суд.
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