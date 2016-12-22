#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:39

Оттепель продержится в столице еще пять дней

комментировать

Оттепель продержится в столице еще пять дней

Оттепель продержится в столице еще пять дней

В ближайшие пять дней в Москве по-прежнему будет тепло и пасмурно.

По данным синоптиков, на столичный регион продолжают оказывать влияние атлантические воздушные массы, с которыми связаны осадки в виде снега, мокрого снега, а также гололед и туман.

При этом среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов, передает «Интерфакс».

В пятницу, 23 декабря, температура в Москве составит 1–3 градуса мороза и от минус 1 до минус 6 градусов. Ночью в субботу будет минус 2 градуса в столице и до 5 градусов мороза в Подмосковье. Днем температура достигнет нуля. В воскресенье ночные температуры достигнут минус 4 градусов в столице и 7 градусов мороза по области, днем ожидается до минус 2 градусов в Москве и до 5 градусов мороза в Подмосковье.

С началом новой недели осадки усилятся — пройдет умеренный снег. Столбик термометра будет колебаться от плюс 3 до минус 7 градусов.

Новости по теме

Осень-зима 2016–2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru