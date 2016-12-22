Оттепель продержится в столице еще пять дней

В ближайшие пять дней в Москве
по-прежнему будет тепло и пасмурно.
При этом среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов, передает «Интерфакс».
В пятницу, 23 декабря, температура в Москве составит 1–3 градуса мороза и от минус 1 до минус 6 градусов. Ночью в субботу будет минус 2 градуса в столице и до 5 градусов мороза в Подмосковье. Днем температура достигнет нуля. В воскресенье ночные температуры достигнут минус 4 градусов в столице и 7 градусов мороза по области, днем ожидается до минус 2 градусов в Москве и до 5 градусов мороза в Подмосковье.
С началом новой недели осадки усилятся — пройдет умеренный снег. Столбик термометра будет колебаться от плюс 3 до минус 7 градусов.
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