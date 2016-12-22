Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об упразднении Федерального агентства по специальному строительству. По словам министра, Спецстрой заменят восемь ФГУПов, которые займутся строительством спецобъектов Минобороны.
Министр обороны пояснил, что благодаря этому удастся исключить промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству, передает «Интерфакс».
Ранее о ликвидации Спецстроя сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, решение было принято президентом России по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства 18 ноября. Поводом для ликвидации Спецстроя стали многочисленные претензии к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству организаций. Речь идет в том числе и о нарушениях, допущенных при строительстве космодрома Восточный.
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