#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:40

Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя

4 комментария

Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя

Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об упразднении Федерального агентства по специальному строительству. По словам министра, Спецстрой заменят восемь ФГУПов, которые займутся строительством спецобъектов Минобороны.

Сергей Шойгу: «Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется, а в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов министерства обороны».

Министр обороны пояснил, что благодаря этому удастся исключить промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству, передает «Интерфакс».

Ранее о ликвидации Спецстроя сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, решение было принято президентом России по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства 18 ноября. Поводом для ликвидации Спецстроя стали многочисленные претензии к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству организаций. Речь идет в том числе и о нарушениях, допущенных при строительстве космодрома Восточный.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru