Эксперты выяснили, какие товары в России подделывают чаще всего

Высшая школа экономики подсчитала, что во всей российской розничной торговле 9% приходится на нелегальную продукцию. Сюда относят и серый импорт, и неучтенное производство, и просто подделки.
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Из тех рынков, которые исследовали эксперты, самая большая доля нелегальной продукции — в алкоголе — 40%, в одежде и обуви — 35%, в парфюмерии и косметике — 20%, в продовольствии — 10%.
Эксперты Высшей школы экономики, пишет газета «Коммерсантъ», объясняют ситуацию так: реальные доходы россиян падают уже два года, и потому потребители менее требовательны к происхождению товара и его качеству.
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