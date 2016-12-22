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  • 22.12, 17:39
Эксперты выяснили, какие товары в России подделывают чаще всего. контрафакт, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты выяснили, какие товары в России подделывают чаще всего

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Эксперты выяснили, какие товары в России подделывают чаще всего

Эксперты выяснили, какие товары в России подделывают чаще всего

    Высшая школа экономики подсчитала, что во всей российской розничной торговле 9% приходится на нелегальную продукцию. Сюда относят и серый импорт, и неучтенное производство, и просто подделки.

    Общий объем незаконного оборота на обследованных рынках составил приблизительно 2,5 трлн руб. Его доля в общем обороте розничной торговли составила примерно 9%, а доля в обороте исследованных рынков — примерно 15%.

    Из тех рынков, которые исследовали эксперты, самая большая доля нелегальной продукции — в алкоголе — 40%, в одежде и обуви — 35%, в парфюмерии и косметике — 20%, в продовольствии — 10%.

    Эксперты Высшей школы экономики, пишет газета «Коммерсантъ», объясняют ситуацию так: реальные доходы россиян падают уже два года, и потому потребители менее требовательны к происхождению товара и его качеству.

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