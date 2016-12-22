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  • 22.12, 17:23
«Весь черный, обгоревший»: очевидец взрыва у метро дал интервью НТВ. Москва, взрывы газа, метро, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Весь черный, обгоревший»: очевидец взрыва у метро дал интервью НТВ

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  • Фото: Махонин Андрей / ТАСС
«Весь черный, обгоревший»: очевидец взрыва у метро дал интервью НТВ

«Весь черный, обгоревший»: очевидец взрыва у метро дал интервью НТВ

«Весь черный, обгоревший»: очевидец взрыва у метро дал интервью НТВ
  • Фото: Махонин Андрей / ТАСС

    • Продолжается расследование обстоятельств взрыва у метро «Коломенская». ЧП произошло во время сварочных работ в подземном переходе и, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения коммунальщиков с газовым баллоном.

    По последним данным, травмы получили семь человек, двое из них находятся в больнице. Взрыв зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Как сообщает корреспондент НТВ Илья Ушенин, который находился на месте событий, на проспекте Андропова в момент ЧП было оживленное движение. Взрывной волной повредило несколько проезжающих мимо автомобилей. В частности, у черного Peugeot на ходу выбило стекла. На видеокадрах видно, как водитель иномарки сбавляет скорость и паркуется у обочины.

    Водитель рассказал, что видел лежащих возле перехода раненых, один мужчина сильно обгорел. «Он был весь черный, обгоревший», — сказал мужчина.

    Также взрывом задело еще один автомобиль, в котором ехали мужчина с дочкой. 3-летний ребенок как раз сидел справа — ближе к месту ЧП. Девочку засыпало осколками стекла, но серьезных травм она не получила.

    Сейчас на месте ЧП дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД, движение частично перекрыто.

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