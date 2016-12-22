«Весь черный, обгоревший»: очевидец взрыва у метро дал интервью НТВ

Продолжается расследование обстоятельств взрыва у метро «Коломенская». ЧП произошло во время сварочных работ в подземном переходе и, по предварительной версии,
зафиксировали камеры видеонаблюдения.
из-за неосторожного обращения коммунальщиков с газовым баллоном.
Как сообщает корреспондент НТВ Илья Ушенин, который находился на месте событий, на проспекте Андропова в момент ЧП было оживленное движение. Взрывной волной повредило несколько проезжающих мимо автомобилей. В частности, у черного Peugeot на ходу выбило стекла. На видеокадрах видно, как водитель иномарки сбавляет скорость и паркуется у обочины.
Водитель рассказал, что видел лежащих возле перехода раненых, один мужчина сильно обгорел. «Он был весь черный, обгоревший», — сказал мужчина.
Сейчас на месте ЧП дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД, движение частично перекрыто.
Комментарии