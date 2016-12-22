Опрос: популярность РФ в США упала до уровня холодной войны

Уровень положительного отношения к России среди американцев упал до отметки 1986 года.
В результате выяснилось, что в настоящее время рейтинг популярности России у американцев соответствует 32 пунктам. Таким же он был во времена холодной войны, в 1986 году. При этом среди сторонников республиканцев этот показатель несколько выше — он поднимается до отметки в 35 пунктов. Однако среди сторонников демократов он снижается до 28.
Как отмечают РИА Новости, самый низкий уровень отношения к России был зафиксирован в 1982 году, когда он составил 25 пунктов. А теплее всего американцы относились к РФ в 1990 году. Тогда средний показатель составил 59.
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