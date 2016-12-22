В самолетах могут разрешить торговлю спиртным

Правительство получило Росалкогольрегулированию подготовить закон, легализующий торговлю спиртным на борту самолетов.
В результате было поручено разработать законопроект, который значительно облегчит авиакомпаниям торговлю спиртным. Как пишут «Известия», в настоящий момент идет проработка вопросов, связанных с розничной продажей алкоголя на борту самолетов.
Сейчас торговля спиртным разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля спирта в напитках не превышает 16,5%. В противном случае авиакомпании должны получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа алкоголя. При этом спиртное должно учитываться в системе ЕГАИС.
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