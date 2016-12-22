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  • 22.12, 17:30

В самолетах могут разрешить торговлю спиртным

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В самолетах могут разрешить торговлю спиртным

В самолетах могут разрешить торговлю спиртным

Правительство получило Росалкогольрегулированию подготовить закон, легализующий торговлю спиртным на борту самолетов.

Представители авиаотрасли пожаловались на то, что в настоящее время закон нечетко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, входящим в стоимость билета. На борту процесса купли-продажи не происходит — операции не проводятся через кассовый аппарат. В связи с этим в авиакомпаниях опасаются штрафов в размере до 200 тыс. рублей после возможных проверок.

В результате было поручено разработать законопроект, который значительно облегчит авиакомпаниям торговлю спиртным. Как пишут «Известия», в настоящий момент идет проработка вопросов, связанных с розничной продажей алкоголя на борту самолетов.

Сейчас торговля спиртным разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля спирта в напитках не превышает 16,5%. В противном случае авиакомпании должны получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа алкоголя. При этом спиртное должно учитываться в системе ЕГАИС.

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