Число пострадавших при взрыве газа у метро в Москве выросло до семи

Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро «Коломенская» в Москве увеличилось до семи человек, сообщил источник в экстренных службах столицы.РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Ранее с места ЧП приходили данные, что у двоих раненых — ожоги. Один человек — в тяжелом состоянии.
ЧП произошло во время строительных работ, хлопок случился после разгерметизации баллона с газом. По данным оперативных служб, все пострадавшие — рабочие.
Метро «Коломенская». Взрыв баллона с газом. https://t.co/tJqmx5oOlz— ЧП (@ntv_chp) 22 декабря 2016 г.
Комментарии