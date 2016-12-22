#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:38

Число пострадавших при взрыве газа у метро в Москве выросло до семи

2 комментария

Число пострадавших при взрыве газа у метро в Москве выросло до семи

Число пострадавших при взрыве газа у метро в Москве выросло до семи

Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро «Коломенская» в Москве увеличилось до семи человек, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По уточненным данным, во время взрыва в переходе станции «Коломенская» пострадали семь человек, четверо госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Ранее с места ЧП приходили данные, что у двоих раненых — ожоги. Один человек — в тяжелом состоянии.

ЧП произошло во время строительных работ, хлопок случился после разгерметизации баллона с газом. По данным оперативных служб, все пострадавшие — рабочие.

Момент взрыва в переходе у станции метро «Коломенская» снял видеорегистратор одного из проезжающих мимо автомобилей. Также в сети появляются видео с места событий.




Взрывной волной в переходе выбило стекла, поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией. Повсюду лежит строительный мусор. На месте работают оперативники, которые опрашивают свидетелей.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru