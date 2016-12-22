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  • 22.12, 17:32

«Не гадаю на кофейной гуще»: Песков прокомментировал сообщения о переносе выборов

3 комментария

«Не гадаю на кофейной гуще»: Песков прокомментировал сообщения о переносе выборов

«Не гадаю на кофейной гуще»: Песков прокомментировал сообщения о переносе выборов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переносе выборов президента с марта на сентябрь 2018 года. По словам Пескова, никаких решений о переносе выборов пока нет.

Дмитрий Песков: «Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать».

При этом на вопрос о том, пройдут ли президентские выборы, как и планировалось в марте 2018 года, Песков ответил, что «выборы еще не назначены, кампания не начиналась». В настоящее же время, по словам Пескова, тема президентских выборов в повестке Кремля не стоит.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможном переносе единого дня голосования. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у ЦИКа нет однозначной позиции по этому вопросу.

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