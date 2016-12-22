Лавров: посол Карлов стал жертвой подлого теракта

Погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова отличали высочайшие человеческие качества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Он (Карлов) обладал высочайшими человеческими качествами — он был отзывчивый, он внес и большой вклад в развитие отношений наших стран».
По словам Лаврова, Карлов «без преувеличения пал жертвой подлого теракта», передает РИА Новости.
Прямая трансляция церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым идет на сайте НТВ.Ru. А позднее в Храме Христа Спасителя пройдет отпевание. Его проведет патриарх Кирилл.
Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Посла застрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого позднее ликвидировал спецназ. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
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