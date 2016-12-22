Метрополитен отстранил от работы строителей после взрыва газа в переходе

Глава московского метро Дмитрий Пегов также заявил, что моральный ущерб тем, кто пострадал от взрыва или отделался легким испугом, будет возмещен теми, кто был ответственен за строительные работы.
Дмитрий Пегов, глава Московского метро: «В южном вестибюле станции метро „Коломенская“ в 9:20 в ходе строительных работ произошел хлопок газа. Ожоги получили два человека, в данный момент они госпитализированы, им оказывается помощь. Проводившая ремонтные работы компания-подрядчик Московского метрополитена на данный момент отстранена от дальнейшей деятельности».
Вход южного вестибюля метро «Коломенская», где произошел инцидент, был закрыт для доступа пассажиров, жизни граждан ничего не угрожало, подчеркнул Пегов. Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Глава московской подземки добавил, что находившиеся снаружи люди, возможно, также пострадали при взрыве.
Дмитрий Пегов: «Я еще не общался с теми людьми, которые, возможно, отделались легким испугом, но я уверен, что в ходе расследования моральный ущерб им будет возмещен теми, кто был за это ответственен».
Однако источник в экстренных службах Москвы сообщил «Интерфаксу», что все шестеро пострадавших — сотрудники строительной компании. Двоим из них, получившим ожоги, потребовалась госпитализация.
Взрыв около станции «Коломенская» прогремел в результате разгерметизации газового баллона. В переходе южного вестибюля выбиты стекла у входа в подземный переход, поврежден припаркованный рядом автомобиль. Метро работает в обычном режиме. На месте ЧП находится корреспондент НТВ, он ведет прямую видеотрансляцию в сети:
Метро «Коломенская». Взрыв баллона с газом. https://t.co/tJqmx5oOlz— ЧП (@ntv_chp) 22 декабря 2016 г.
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