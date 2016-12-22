Шесть человек пострадали от взрыва у станции «Коломенская», двое госпитализированы

Взрывной волной в переходе выбило стекла, повредило стены. Поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией.

В результате взрыва газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская» пострадали уже шесть человек. Двое раненых получили ожоги, их увезли в больницы., представитель Следственного комитета: «По предварительным данным, сегодня при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы».Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло в закрытом переходе у станции метро, где проводились ремонтные работы. Взрыв прогремел в результате разгерметизация газового баллона строительной компании. В переходе выбило стекла, повреждены стены, но серьезных разрушений нет, сообщили в МЧС.Никто из пассажиров метро не пострадал. Московский метрополитен временно закрыл один из входов в южный вестибюль станции «Коломенская». В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства случившегося. Метро работает в обычном режиме.На месте событий находится корреспондент НТВ, он ведет прямую видеотрансляцию: