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  • 22.12, 17:28
Шесть человек пострадали от взрыва у станции «Коломенская», двое госпитализированы. Москва, взрывы газа, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шесть человек пострадали от взрыва у станции «Коломенская», двое госпитализированы

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Шесть человек пострадали от взрыва у станции «Коломенская», двое госпитализированы

Шесть человек пострадали от взрыва у станции «Коломенская», двое госпитализированы

    Взрывной волной в переходе выбило стекла, повредило стены. Поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией.

    В результате взрыва газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская» пострадали уже шесть человек. Двое раненых получили ожоги, их увезли в больницы.

    Юлия Иванова, представитель Следственного комитета: «По предварительным данным, сегодня при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы».

    Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло в закрытом переходе у станции метро, где проводились ремонтные работы. Взрыв прогремел в результате разгерметизация газового баллона строительной компании. В переходе выбило стекла, повреждены стены, но серьезных разрушений нет, сообщили в МЧС.

    Никто из пассажиров метро не пострадал. Московский метрополитен временно закрыл один из входов в южный вестибюль станции «Коломенская». В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства случившегося. Метро работает в обычном режиме.

    На месте событий находится корреспондент НТВ, он ведет прямую видеотрансляцию:



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