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  • 22.12, 17:31

Под Саратовом обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

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Под Саратовом обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

Под Саратовом обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

Более тонны спирта изъяли в подпольном цехе по производству алкоголя в Саратовской области.

Подпольный цех по производству алкоголя полицейские обнаружили в городе Балакове Саратовской области. Произведенный здесь алкоголь предназначался для отправки в российские регионы. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, к реализации было подготовлено 26 тысяч бутылок алкогольной продукции.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В Саратовской области полицейскими обнаружен подпольный цех по производству алкогольной продукции. Производимый суррогат предназначался для отправки в другие российские регионы. Сигналом к началу операции по задержанию подпольных дельцов стало задержание транспорта с контрафактным алкоголем — 66 тыс. бутылок коньяка известного бренда с акцизными марками с признаками подделки».

Кроме того, здесь же полицейские обнаружили тонну спирта, 4,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости с запахом и цветом коньяка, а также пустую тару, этикетки различных наименований, федеральные специальные марки с признаками подделки.

В настоящее время вся алкогольная продукция изъята и направлена на исследование. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства.

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний житель Балакова, сейчас он находится под стражей. Фигурантом уголовного дела также стал и водитель грузовика с контрафактным алкоголем.

Ранее в Иркутске произошло массовое отравление концентратом «Боярышник», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. По последним данным, погибли 71 человек, 36 остаются на лечении в стационаре. Общее число пострадавших — 117.

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