#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:33

Имя Андрея Карлова появилось на памятной доске в МИД РФ

комментировать

Имя Андрея Карлова появилось на памятной доске в МИД РФ

Имя Андрея Карлова появилось на памятной доске в МИД РФ

Имя посла РФ в Турции Андрея Карлова, который был убит террористом в Анкаре, появилось на памятной доске, посвященной сотрудникам МИД РФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Памятная доска установлена в вестибюле центрального здания министерства иностранных дел, где сейчас проходит церемония прощания с погибшим послом.

Выступая на гражданской панихиде, уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов отметил, что Андрей Карлов был настоящим профессионалом и блестящим человеком, а также заявил, что все виновные в гибели посла должны быть наказаны, передает «Интерфакс».

Отметим, что в гражданской панихиде примут участие Владимир Путин и Сергей Лавров. Позднее в Храме Христа Спасителя пройдет отпевание. Его проведет патриарх Кирилл.

Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре в понедельник, 19 декабря, во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Российского посла застрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх».

Прямая трансляция церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым идет на сайте НТВ.Ru.

Новости по теме

Убийство посла РФ в Анкаре

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru