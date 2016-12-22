Имя Андрея Карлова появилось на памятной доске в МИД РФ

Имя посла РФ в Турции Андрея Карлова, который был убит террористом в Анкаре, появилось на памятной доске, посвященной сотрудникам МИД РФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей.церемония прощания с погибшим послом.
Выступая на гражданской панихиде, уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов отметил, что Андрей Карлов был настоящим профессионалом и блестящим человеком, а также заявил, что все виновные в гибели посла должны быть наказаны, передает «Интерфакс».
был убит в Анкаре в понедельник, 19 декабря, во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Российского посла застрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх».
Прямая трансляция церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым идет на сайте НТВ.Ru.
Комментарии