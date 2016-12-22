РФ и Таджикистан возобновляют переговоры по авиасообщению

Минтранс России передумал останавливать авиасообщение с Таджикистаном. Ранее такие угрозы звучали
прекратить авиасообщение. Еще в 23:23 минуты по московскому времени агентство ТАСС передавало заявление российского Минтранса, что с 12 ночи он приостановит авиасообщение. Но уже через полчаса в министерстве сообщили, что передумали, и рейсы авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский согласованы.
из-за конфликта вокруг аэропорта Жуковский.
Поводом этого конфликта стало то, что власти Таджикистана не разрешили «Ямалу» летать в Душанбе и Худжанд из нового аэропорта Жуковский. Таджикская сторона упирала на то, что здесь должен быть принцип паритета, а местные авиакомпании по этому направлению пока не летают. Российская сторона отвечала, что термина «паритет» в договоренностях между странами нет. Но говорить о том, что авиаинцидент исчерпан не приходиться.
Таджикистан разрешил «Ямалу» совершить сегодня утром всего один чартер из Жуковского в Душанбе, чтобы вывезти людей, которые ждали вылета двое суток. В местном Минтрансе добавляют: это неприемлемо, чтобы авиакомпания не получив разрешение на полеты, начинала продавать билеты. Переговоры обещают продолжить сегодня.
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