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  • 22.12, 17:22
РФ и Таджикистан возобновляют переговоры по авиасообщению. Минтранс РФ, Таджикистан, авиакомпании, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

РФ и Таджикистан возобновляют переговоры по авиасообщению

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РФ и Таджикистан возобновляют переговоры по авиасообщению

РФ и Таджикистан возобновляют переговоры по авиасообщению

    Минтранс России передумал останавливать авиасообщение с Таджикистаном. Ранее такие угрозы звучали из-за конфликта вокруг аэропорта Жуковский.

    Сегодня ночью Россия и Таджикистан были в прямом смысле в нескольких минутах от того, чтобы прекратить авиасообщение. Еще в 23:23 минуты по московскому времени агентство ТАСС передавало заявление российского Минтранса, что с 12 ночи он приостановит авиасообщение. Но уже через полчаса в министерстве сообщили, что передумали, и рейсы авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский согласованы.

    Поводом этого конфликта стало то, что власти Таджикистана не разрешили «Ямалу» летать в Душанбе и Худжанд из нового аэропорта Жуковский. Таджикская сторона упирала на то, что здесь должен быть принцип паритета, а местные авиакомпании по этому направлению пока не летают. Российская сторона отвечала, что термина «паритет» в договоренностях между странами нет. Но говорить о том, что авиаинцидент исчерпан не приходиться.

    Таджикистан разрешил «Ямалу» совершить сегодня утром всего один чартер из Жуковского в Душанбе, чтобы вывезти людей, которые ждали вылета двое суток. В местном Минтрансе добавляют: это неприемлемо, чтобы авиакомпания не получив разрешение на полеты, начинала продавать билеты. Переговоры обещают продолжить сегодня.

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