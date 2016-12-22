Число пострадавших при взрыве у метро «Коломенская» выросло до четырех

В результате взрыва газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская» пострадали четыре человека.
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Между тем в столичном МЧС отметили, что серьезных разрушений в результате ЧП нет. Однако взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода.
Напомним, взрыв прогремел в переходе у станции метро «Коломенская» сегодня утром. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона строительной компании. Из-за взрыва один из вестибюлей станции пришлось на время закрыть.
На месте ЧП дежурит корреспондент НТВ, он ведет прямую видеотрансляцию:
Метро "Коломенская". Взрыв баллона с газом. https://t.co/tJqmx5oOlz— ЧП (@ntv_chp) 22 декабря 2016 г.
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