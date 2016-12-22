#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:39
Число пострадавших при взрыве у метро «Коломенская» выросло до четырех. Москва, взрывы газа, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число пострадавших при взрыве у метро «Коломенская» выросло до четырех

2 комментария
  • Фото: @Vlsu /twitter.com
Число пострадавших при взрыве у метро «Коломенская» выросло до четырех

Число пострадавших при взрыве у метро «Коломенская» выросло до четырех

Число пострадавших при взрыве у метро «Коломенская» выросло до четырех
  • Фото: @Vlsu /twitter.com

    • В результате взрыва газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская» пострадали четыре человека.

    Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Среди получивших ранения пассажиров столичной подземки нет.

    Между тем в столичном МЧС отметили, что серьезных разрушений в результате ЧП нет. Однако взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода.

    Напомним, взрыв прогремел в переходе у станции метро «Коломенская» сегодня утром. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона строительной компании. Из-за взрыва один из вестибюлей станции пришлось на время закрыть.

    На месте ЧП дежурит корреспондент НТВ, он ведет прямую видеотрансляцию:


    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru