В Москве прощаются с погибшим послом Андреем Карловым

Гражданская панихида по погибшему в Турции послу России Андрею Карлову началась в здании МИД на Смоленской площади.
Отпевание дипломата пройдет в храме Христа Спасителя. Его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
был убит в Анкаре в понедельник во время открытия фотовыставки. Российского посла расстрелял в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, проникший на мероприятие по служебному удостоверению. МИД РФ считает это убийство терактом. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии террористическая группировка «Джейш аль-Фатх».
Прямую трансляцию церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым смотрите на сайте НТВ.
Комментарии