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  • 22.12, 17:38
В Москве прощаются с погибшим послом Андреем Карловым. Москва, Турция, дипломатия, похороны, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве прощаются с погибшим послом Андреем Карловым

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В Москве прощаются с погибшим послом Андреем Карловым

В Москве прощаются с погибшим послом Андреем Карловым

    Гражданская панихида по погибшему в Турции послу России Андрею Карлову началась в здании МИД на Смоленской площади.

    Участие в церемонии прощания, как ожидается, примет президент России Владимир Путин. Для главы государства гибель Карлова, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стала «очень тяжелой новостью». Также проститься с Карловым пришли глава МИД Сергей Лавров, дипломаты, родственники и близкие.

    Отпевание дипломата пройдет в храме Христа Спасителя. Его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Андрей Карлов был убит в Анкаре в понедельник во время открытия фотовыставки. Российского посла расстрелял в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, проникший на мероприятие по служебному удостоверению. МИД РФ считает это убийство терактом. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии террористическая группировка «Джейш аль-Фатх».

    Прямую трансляцию церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым смотрите на сайте НТВ.

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