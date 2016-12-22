В переходе у метро «Коломенская» взорвался баллон с газом

Газовый баллон взорвался в переходе у метро «Коломенская» в Москве, два человека пострадали. Спасатели и пожарные выехали на место ЧП.
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Взрыв прогремел возле дома №30 на проспекте Андропова, сообщение поступило в экстренные службы города. В Московском метро инцидент подтвердили, сообщив, что взорвался баллон с газом. ЧП произошло в закрытом подземном переходе, где сейчас проходит ремонт. Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Сейчас один из вестибюлей метро «Коломенское» закрыт для входа и выхода пассажиров.
@MetroOperativno: «Ст. Коломенская. Разгерметизация газового баллона у строительной компании стала причиной временного закрытия южного вестибюля».
Ст Коломенская. Разгерметизация газового баллона у строительной компании стала причиной временного закрытия южного вестибюля.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что Московское метро работает в штатном режиме. Задержек в движении нет.
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