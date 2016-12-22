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  • 22.12, 17:34

Кадыров назвал статью NY Daily News об убийстве Карлова публичным оправданием терроризма

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Кадыров назвал статью NY Daily News об убийстве Карлова публичным оправданием терроризма

Кадыров назвал статью NY Daily News об убийстве Карлова публичным оправданием терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью журналиста New York Daily News Герша Кунцмана об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. По словам Кадырова, своей публикацией американская газета публично поддержала терроризм.

Об этом политик написал в своем Instagram.

Рамзан Кадыров: «Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу. И после этого ни автор пасквиля Герш Кунцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма».

Глава Чечни добавил, что «мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами».

Ранее американская газета New York Daily News назвала убийство Андрея Карлова актом «свершившегося правосудия», а самого посла — «воплощением политики Владимира Путина», в рамках которой «сирийский безумец» Башар Асад получал помощь в своей «кровопролитной кампании». При этом журналист Герш Кунтцман заявил, что «не льет слезы» по российскому послу и не намерен извиняться за свои слова.

В Москве отреагировали на оскорбление памяти погибшего дипломата и заявили, что намерены добиваться официальных извинений от New York Daily News.

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