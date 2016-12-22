Шестерых родственников убийцы российского посла освободили из-под стражи

Прокуратура Анкары освободила
CNN Turk, отец Мевлюта Мерта Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена были освобождены из-под стражи в Анкаре. Ранее родственники бывшего полицейского, убившего в российского Андрея Карлова, дали показания — они проходили по делу как свидетели. Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, оснований для их ареста найдено не было.
из-под стражи шестерых ранее задержанных родственников убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. Убийца был одет в деловой костюм и галстук, его приняли за охранника. Турецкие власти ликвидировали убийцу. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии террористическая группировка «Джейш аль-Фатх».
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