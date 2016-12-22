#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:25
Шестерых родственников убийцы российского посла освободили из-под стражи. МИД РФ, СМИ, Турция, нападения, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шестерых родственников убийцы российского посла освободили из-под стражи

1 комментарий

Шестерых родственников убийцы российского посла освободили из-под стражи

Шестерых родственников убийцы российского посла освободили <nobr>из-под</nobr> стражи

    Прокуратура Анкары освободила из-под стражи шестерых ранее задержанных родственников убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова.

    Как сообщает телеканал CNN Turk, отец Мевлюта Мерта Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена были освобождены из-под стражи в Анкаре. Ранее родственники бывшего полицейского, убившего в российского Андрея Карлова, дали показания — они проходили по делу как свидетели. Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, оснований для их ареста найдено не было.

    Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. Убийца был одет в деловой костюм и галстук, его приняли за охранника. Турецкие власти ликвидировали убийцу. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии террористическая группировка «Джейш аль-Фатх».

    Сегодня в Москве состоится прощальная гражданская панихида по погибшему дипломату Андрею Карлову. В траурной церемонии примет участие президент России Владимир Путин.

    Новости по теме

    Убийство посла РФ в Анкаре

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru