#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:34
Украина хочет вернуть обратно «бесполезные» беспилотники США. США, Украина, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Украина хочет вернуть обратно «бесполезные» беспилотники США

9 комментариев

Украина хочет вернуть обратно «бесполезные» беспилотники США

Украина хочет вернуть обратно «бесполезные» беспилотники США

    Советник главы Генштаба ВСУ Украины заявил, что присланные ранее американцами беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems оказались неэффективными и практически бесполезными в бою.

    Слова Натана Хазина приводит Reuters, высокопоставленный украинский военный добавил, что он бы вовсе вернул США присланные беспилотники, если бы это зависело от него. Хазин отмечает, что дроны Raven RQ-11B плохо защищены от перехвата и глушения.

    Натан Хазин, советник руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины: «Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы».

    Американские беспилотники отправили Киеву в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе» еще летом. За 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B Украина заплатила США 12 миллионов долларов.

    В оборонном бюджете США, подписанным президентом США Бараком Обамой, на оказание военной помощи Украине в 2016 году было выделено 300 миллионов долларов, включая поставки летальных вооружений. Ряд источников в Пентагоне не раз заявляли в зарубежных СМИ, что на Украину зачастую посылают устаревшее оборудование, которое уже давно не используется американскими военными.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru