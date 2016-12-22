Украина хочет вернуть обратно «бесполезные» беспилотники США

Советник главы Генштаба ВСУ Украины заявил, что присланные ранее американцами беспилотники
RQ-11B Analog Raven Systems оказались неэффективными и практически бесполезными в бою.
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Натан Хазин, советник руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины: «Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы».
Американские беспилотники отправили Киеву в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе» еще летом. За 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B Украина заплатила США 12 миллионов долларов.
В оборонном бюджете США, подписанным президентом США Бараком Обамой, на оказание военной помощи Украине в 2016 году было выделено 300 миллионов долларов, включая поставки летальных вооружений. Ряд источников в Пентагоне не раз заявляли в зарубежных СМИ, что на Украину зачастую посылают устаревшее оборудование, которое уже давно не используется американскими военными.
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