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  • 22.12, 17:28

Перемерзли тормоза: автобус с пассажирами под Томском съехал в кювет в минус 35

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Перемерзли тормоза: автобус с пассажирами под Томском съехал в кювет в минус 35

Перемерзли тормоза: автобус с пассажирами под Томском съехал в кювет в минус 35

Перемерзли тормоза: автобус с пассажирами под Томском съехал в кювет в минус 35
  • Фото: УМВД России по Томской области

    • Междугородний автобус съехал в кювет под Томском: из-за аномальных морозов перемерзли тормоза и заклинило колеса.

    Авария произошла на 22-м километре автодороги Томск — Юрга. Из-за аномального мороза водитель не смог самостоятельно выехать на проезжую часть. При торможении у автобуса перемерзли тормоза и заклинило передние колеса. Автобус съехал с дороги и забуксовал, сообщили в полиции.

    В салоне находились 23 пассажира. Никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам и пересадили их в другой автобус. Автобус вытащили из кювета, сообщает ТАСС.

    Этой ночью в Томской области температура опускалась до минус 50 градусов. Утром было около 35 градусов ниже нуля. В Гидрометцентре сообщают, что аномальные морозы в Сибири в эти дни продолжают обновлять абсолютные минимумы. В Югре накануне температура упала до 60 ниже нуля. В Ханты-Мансийске — до минус 46, в Новосибирске — до минус 45. Лютой стужей скованы Поволжье, Предуралье и на Урале — температура в этих регионах будет держаться на отметке минус 30.

    Из-за аномальных морозов отменяются занятия в школах, междугородние рейсы. Водителей просят отложить дальние поездки.

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