В метро на севере Москвы человек упал на рельсы

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Интерфакс» со ссылкой на информацию правоохранительных органов, человек упал на рельсы на станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро и погиб.
пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что поезда на севере «серой» ветки следуют с увеличенными интервалами.
Движение поездов между станциями «Алтуфьево» и «Отрадное» было приостановлено. В настоящее время оно уже восстановлено. Об этом сообщается на странице пресс-службы московского метро в Twitter. https://twitter.com/MetroOperativno?lang=ru
7:30. Движение поездов на всех линиях метрополитена осуществляется штатно. Приятных поездок!— Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.
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