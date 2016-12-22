#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:27

В метро на севере Москвы человек упал на рельсы

комментировать

В метро на севере Москвы человек упал на рельсы

В метро на севере Москвы человек упал на рельсы

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что поезда на севере «серой» ветки следуют с увеличенными интервалами.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию правоохранительных органов, человек упал на рельсы на станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро и погиб.

Движение поездов между станциями «Алтуфьево» и «Отрадное» было приостановлено. В настоящее время оно уже восстановлено. Об этом сообщается на странице пресс-службы московского метро в Twitter. https://twitter.com/MetroOperativno?lang=ru





Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru