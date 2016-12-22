Почтовая служба выплатила компенсацию за посылку с запиской «Умри, мразь»

Курьерская почтовая служба выплатила москвичке компенсацию после инцидента с возвратом посылки с написанной от руки запиской «Умри, мразь».Facebook. Она выложила скриншот официального извинения компании, поблагодарила всех за помощь и сообщила, что хочет «закрыть эту тему».
Voronova Alicia: «Друзья, спасибо огромное за поддержку и участие. с вашей помощью мне возместили ущерб. Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею. теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдет».
В документе сказано, что компания приносит клиенту извинения, сообщает, что виновный сотрудник уволен и уведомляет, что переводит на счет семьи 10 с небольшим тысяч рублей компенсации.
Жительница Москвы решила отправить девятикилограммовую коробку с конфетами в Азербайджан в подарок другу. Через несколько дней в почтовой компании сообщили, что посылку не отправят из-за отсутствия специального сертификата. Девушка оформила возврат, курьер привез ей разрезанный пакет, в который была вложена рукописная записка «Умри, мразь». Автора послания удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения.
Комментарии