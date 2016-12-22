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  • 22.12, 17:33

Почтовая служба выплатила компенсацию за посылку с запиской «Умри, мразь»

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Почтовая служба выплатила компенсацию за посылку с запиской «Умри, мразь»

Почтовая служба выплатила компенсацию за посылку с запиской «Умри, мразь»

Почтовая служба выплатила компенсацию за посылку с запиской «Умри, мразь»
  • Фото: Voronova Alicia/ facebook.com

    • Курьерская почтовая служба выплатила москвичке компенсацию после инцидента с возвратом посылки с написанной от руки запиской «Умри, мразь».

    Об этом девушка написала на своей странице в Facebook. Она выложила скриншот официального извинения компании, поблагодарила всех за помощь и сообщила, что хочет «закрыть эту тему».

    Voronova Alicia: «Друзья, спасибо огромное за поддержку и участие. с вашей помощью мне возместили ущерб. Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею. теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдет».

    В документе сказано, что компания приносит клиенту извинения, сообщает, что виновный сотрудник уволен и уведомляет, что переводит на счет семьи 10 с небольшим тысяч рублей компенсации.

    Жительница Москвы решила отправить девятикилограммовую коробку с конфетами в Азербайджан в подарок другу. Через несколько дней в почтовой компании сообщили, что посылку не отправят из-за отсутствия специального сертификата. Девушка оформила возврат, курьер привез ей разрезанный пакет, в который была вложена рукописная записка «Умри, мразь». Автора послания удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения.

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