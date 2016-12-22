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  • 22.12, 17:37
Режим тишины в Донбассе должен вступить в силу 24 декабря. ДНР, ЛНР, МЧС, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Режим тишины в Донбассе должен вступить в силу 24 декабря

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Режим тишины в Донбассе должен вступить в силу 24 декабря

Режим тишины в Донбассе должен вступить в силу 24 декабря

    Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня в зоне конфликта.

    Режим тишины начнется с полуночи субботы по киевскому времени. Соглашение об этом было достигнуто на фоне обострения боевых действий. Свидетелями применения запрещенного минскими соглашениями вооружения неоднократно становились наблюдатели ОБСЕ, а разведка ДНР отмечала усиление обстрелов украинских силовиков вблизи линии соприкосновения.

    Ровно год назад перед новогодними праздниками минской группе удалось достичь аналогичных договоренностей о прекращении огня. Однако позже стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима тишины.

    Ранее сообщалось, что этим утром в Донецк и Луганск сегодня из спасательного центра МЧС в Ростове-на-Дону отправились 40 российских грузовиков с гуманитарной помощью. Более четырехсот тонн грузов собрали общественные организации. В канун праздников в Донбасс отвезут не только продукты и лекарства, но и подарки к Новому году.

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