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  • 01.01, 02:37

Подмосковные музеи подготовили более 30 праздничных спектаклей и выставок

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Подмосковные музеи подготовили более 30 праздничных спектаклей и выставок

Подмосковные музеи подготовили более 30 праздничных спектаклей и выставок

Музеи Московской области подготовили специальные новогодние и рождественские программы для детей и взрослых. Посетителей ждут театрализованные представления, праздничные гуляния, интерактивные развлечения, спектакли, творческие мастерские и мастер-классы.

В музее-заповеднике Чайковского подготовили «Рождественские экскурсии». Посетителей познакомят с историей Рождества, традициями празднования его в России и в семье композитора.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник подготовил программу «Новогодние приключения в старинном особняке» для детей. Маленькие гости хозяину заповедника разобраться в череде странных событий.

А музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Тютчева» предложит посетителям интерактивной выставки «Сказки старого Эльзаса» познакомится с рецептами старинных блюд.

Историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина подготовил новогодние сказки — «В гостях у Деда Мороза», «В поисках золотого петушка», «Морозко», а также программу «Снежная королева». А в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» можно посетить интерактивный детский спектакль «Серебряное копытце» и балет «Щелкунчик».

Всего в музеях Московской области подготовлено более 30 праздничных программ, сообщает «Интерфакс».

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