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  • 31.12, 13:00

Мавзолей Ленина закрыли на два дня

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Мавзолей Ленина закрыли на два дня

Мавзолей Ленина закрыли на два дня

В Федеральной службе охраны сообщили, что к мавзолею Ленина не будут допускать в последний день декабря и в первый день января.

Допуск посетителей к мавзолею Ленина и некрополю на Красной площади будет закрыт 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в связи с новогодними гуляньями, сообщает «Интерфакс».

Из сообщения ФСО: «В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий допуск посетителей в мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года осуществляться не будет».

Без специального пропуска в новогоднюю ночь нельзя будет пройти и на Красную площадь — вход ограничили из-за телевизионных съемок. Пригласительные билеты получат только 6 тысяч человек.

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