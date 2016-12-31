Мавзолей Ленина закрыли на два дня

В Федеральной службе охраны сообщили, что к мавзолею Ленина не будут допускать в последний день декабря и в первый день января.Интерфакс».
Из сообщения ФСО: «В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий допуск посетителей в мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года осуществляться не будет».
Без специального пропуска в новогоднюю ночь нельзя будет пройти и на Красную площадь — вход ограничили из-за телевизионных съемок. Пригласительные билеты получат только 6 тысяч человек.
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