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  • 01.01, 05:39

Синоптики предсказали резкие скачки температуры в январе

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Синоптики предсказали резкие скачки температуры в январе

Синоптики предсказали резкие скачки температуры в январе

Январь как декабрь: прогноз синоптиков на начало года.

Январская погода на территории европейской России будет похожа на декабрь: морозы будут сменяться потеплениями, характерными для поздней осени, рассказал «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «В январе прогнозируем такую же неоднородную погоду, как в декабре, когда в начале месяца были морозы».

Конец 2016-го года в Москве был богат на разные аномальные природные явления: в столице то гремели суровые сибирские морозы, то меньше чем за сутки наступала оттепель, за несколько часов температура поднималась на 10 и больше градусов. Или несколько суток мела метель, а потом все заканчивалось ледяным дождем.

По словам директора Гидрометцентра, температурные скачки продолжатся и в начале 2017 года.

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