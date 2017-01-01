Синоптики предсказали резкие скачки температуры в январе

Январь как декабрь: прогноз синоптиков на начало года.Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «В январе прогнозируем такую же неоднородную погоду, как в декабре, когда в начале месяца были морозы».
Конец 2016-го года в Москве был богат на разные аномальные природные явления: в столице то гремели суровые сибирские морозы, то меньше чем за сутки наступала оттепель, за несколько часов температура поднималась на 10 и больше градусов. Или несколько суток мела метель, а потом все заканчивалось ледяным дождем.
По словам директора Гидрометцентра, температурные скачки продолжатся и в начале 2017 года.
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