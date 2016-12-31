На Красную площадь в новогоднюю ночь пустят только по билетам

В полиции Москвы предупредили, что будут пропускать людей на главную площадь страны только по специальным входным билетам.ТАСС в московской полиции.
Владимир Домашев, врио заместителя руководителя ГУ МВД России по Москве: «Непосредственно на Красной площади в праздновании будут участвовать шесть тысяч человек. Хочу предупредить москвичей и гостей столицы, что не стоит пытаться туда попасть без билетов, эти попытки будут пресекаться».
Как сообщали ранее в московской мэрии, в новогоднюю ночь на Красной площади будут проводиться телевизионные съемки. Чиновники обращали внимание горожан на то, что широкие праздничные гулянья будут проходить в 21 столичном парке.
Также на улицах столицы до трех часов ночи будут работать городские уличные фестивали «Путешествие в Рождество». Подробнее о программе мероприятий можно узнать на портале мэрии Москвы.
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