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  • 31.12, 22:06

На Красную площадь в новогоднюю ночь пустят только по билетам

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На Красную площадь в новогоднюю ночь пустят только по билетам

На Красную площадь в новогоднюю ночь пустят только по билетам

В полиции Москвы предупредили, что будут пропускать людей на главную площадь страны только по специальным входным билетам.

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен — нужно будет показать специальный пропуск. Доступ на главную площадь страны будет у шести тысяч человек — не больше, сообщили ТАСС в московской полиции.

Владимир Домашев, врио заместителя руководителя ГУ МВД России по Москве: «Непосредственно на Красной площади в праздновании будут участвовать шесть тысяч человек. Хочу предупредить москвичей и гостей столицы, что не стоит пытаться туда попасть без билетов, эти попытки будут пресекаться».

Как сообщали ранее в московской мэрии, в новогоднюю ночь на Красной площади будут проводиться телевизионные съемки. Чиновники обращали внимание горожан на то, что широкие праздничные гулянья будут проходить в 21 столичном парке.

Также на улицах столицы до трех часов ночи будут работать городские уличные фестивали «Путешествие в Рождество». Подробнее о программе мероприятий можно узнать на портале мэрии Москвы.


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