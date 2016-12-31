#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Новогодний миллиард
Недоступно в Вашей стране
Новогодний миллиард
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.12, 22:06

Новогодний салют в Москве запустят с 30 площадок

3 комментария

Новогодний салют в Москве запустят с 30 площадок

Новогодний салют в Москве запустят с 30 площадок

Москвичи и гости столицы в новогоднюю ночь увидят фейерверк на 30 городских площадках, в том числе в 20 парках.

Первый салют в Москве будет запущен в полночь на центральной площадке в районе Красной площади. Остальные фейерверки расцветят небо над столицей в час ночи 1 января.

Среди площадок, где будут запускать новогодний салют, — парк Сокольники, парк Победы на Поклонной горе, парк Горького, сад Эрмитаж, Ново-Переделкино.

Полный список площадок доступен на сайте мэра Москвы.

Также власти столицы определили 112 точек, на которых горожанам разрешат самостоятельно запускать пиротехнику. Это площадки во всех столичных округах. Полный список также опубликован на сайте мэра.

Новости по теме

Новый год и Рождество

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru