Новогодний салют в Москве запустят с 30 площадок

Москвичи и гости столицы в новогоднюю ночь увидят фейерверк на 30 городских площадках, в том числе в 20 парках.
Среди площадок, где будут запускать новогодний салют, — парк Сокольники, парк Победы на Поклонной горе, парк Горького, сад Эрмитаж, Ново-Переделкино.
Полный список площадок доступен на сайте мэра Москвы.
Также власти столицы определили 112 точек, на которых горожанам разрешат самостоятельно запускать пиротехнику. Это площадки во всех столичных округах. Полный список также опубликован на сайте мэра.
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