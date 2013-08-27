#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 07:08

    Ускользающая мишень

    Ускользающая мишень

    О фильме

    Бывалому разведчику Матвееву не сидится на месте. Звонок бывшего сослуживца Олега Уральского заставляет его вернуться в строй. Друг предупреждает коллегу об опасности и сообщает, что ликвидируются люди, причастные к некой операции «Гамбит». Не исключено, что следующей жертвой будет сам Уральский.
    Матвеев спешит встретиться с товарищем и находит его мертвым. Одного за другим неизвестный преступник убирает членов секретной операции. Теперь на очереди — сам Матвеев…


    Режиссер: Роман Фокин.
    В ролях: Игорь Костолевский, Антон Ежов, Андрей Заводюк, Александр Корженков, Марина Куделинская, Светлана Ляхова, Александр Макаров, Сергей Миллер и др.
    Производство: Россия, 2008 г.

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru