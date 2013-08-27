О фильме

Бывалому разведчику Матвееву не сидится на месте. Звонок бывшего сослуживца Олега Уральского заставляет его вернуться в строй. Друг предупреждает коллегу об опасности и сообщает, что ликвидируются люди, причастные к некой операции «Гамбит». Не исключено, что следующей жертвой будет сам Уральский.

Матвеев спешит встретиться с товарищем и находит его мертвым. Одного за другим неизвестный преступник убирает членов секретной операции. Теперь на очереди — сам Матвеев…





Режиссер: Роман Фокин.

В ролях: Игорь Костолевский, Антон Ежов, Андрей Заводюк, Александр Корженков, Марина Куделинская, Светлана Ляхова, Александр Макаров, Сергей Миллер и др.

Производство: Россия, 2008 г.