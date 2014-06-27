О фильме

Гениального хирурга Владимира Першина коллеги называют Моцартом. Унаследовавший от матери любовь к произведениям выдающегося композитора, он оперирует под его музыку, выдавая ошеломительные результаты. Но однажды спокойная и счастливая жизнь кардинально меняется…



Вооруженные люди вывозят Моцарта за город и под дулом автомата заставляют оперировать криминального авторитета по прозвищу Граф. Операция проходит успешно, но врача не отпускают, а силой увозят на Чертово озеро, в логово криминальной группы. Понимая, что стал заложником ситуации, Першин решается на побег. Но чем дальше он уходит от бандитов, тем отчетливее понимает, что за ним ведется постоянное наблюдение…



Режиссер: Владимир Крайнев.

В ролях: Андрей Ильин, Вячеслав Разбегаев, Карина Разумовская, Татьяна Колганова, Игорь Николаев, Алексей Вертинский, Наталья Васько, Виктор Сарайкин и др.

Производство: Украина, 2008 г.